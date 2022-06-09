مفتي الديار الفلسطينية يطلع شوقي علام على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

أطلع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، اليوم الخميس، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بحق مدينة القدس ومقدسـاتها الإسلامية والمسيحية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، حذر الشيخ حسين خلال لقائه الدكتور علام، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف بعنوان: «المنطلقات الفكرية واستراتيجية المواجهة»، من أن استمرار تلك الانتهاكات سيحول الصراع إلى حرب دينية.

وأهدى مفتي القدس، مفتي الديار المصرية درعا تذكاريا، تقديرًا لجهوده الكبيرة في مواجهة الفكر المتطرف وضبط بوصلة الإفتاء ليس في مصر فحسب، بل في العالم أجمع.

وينعقد مؤتمر سلام لدراسات التطرف الديني بعنوان «المنطلقات الفكرية.. واستراتيجية المواجهة» الذي ينظمه مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الافتاء المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عالمي يضم مفتي الدول الإسلامية وعلماء المسلمين من جميع أنحاء العالم.