إندونيسيا تبقى على قيود الحركة بعد الزيادة الأخيرة لحالات الإصابة بكورونا

تعتزم إندونيسيا الابقاء على القيود على الحركة طالما كانت هناك حاجة لذلك، في أعقاب الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة القول، إن إندونيسيا سجلت أكثر من 500 حالة إصابة يومية هذا الاسبوع، لتصل الحالات لأعلى مستوى لها منذ 27 أبريل الماضي، حتى في ظل انخفاض حالات الوفاة بالفيروس نسبيا.

وقال وزير التنسيق لشؤون الاستثمار والبحرية لوهوت بانجايتان في جلسة برلمانية اليوم الخميس "هذا أمر يثير القلق إلى حد ما".

وأضاف" من الأفضل عدم التعجل في الانتقال إلى معاملة الفيروس على أنه وباء".

وأضاف أن الحكومة سوف تراقب الوضع عن كثب لشهرين على الأقل.

ويشار إلى أنه يتم متابعة قيود الحركة بصورة دورية، حيث من المقرر أن تستمر القيود الحالية حتى الرابع من يوليو المقبل.