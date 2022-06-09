حبس صاحب صالة جيم في القناطر الخيرية 4 أيام لضبطة بكمية من مخدر الهيروين

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أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس صاحب صالة جيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطة بكمية من مخدر الهيروين.

كما أمرت جهات التحقيق، بإرسال المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهم لبيان القضايا المطلوب فيها لتنفيذها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك صالة جيم، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط المتهم ويدع الله "م. إ. ز"، 45 سنة، مالك صالة جيم بدائرة مركز شرطة القناطر، سبق اتهامه في 11 قضية، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الهيروين، و4 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي، وميزان حساس، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارته.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.