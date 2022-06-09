تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، اليوم الخميس، حكمها في اتهام الشيخ محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر سابقًا بالالتحاق بتنظيم جيش سوريا الحر.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

واتهمت النيابة شعبان بأنه كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وهي جماعة الجيش الحر بدولة سوريا التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس الشيخ محمود شعبان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقضية جديدة، بعد نحو 4 أيام من قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيله على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المتهم فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية.

وأصدرت قرارا بحبس شعبان على ذمة القضية رقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وخلال عامين عُرض المتهم على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة مشورة لنظر تجديد حبسه.

وأسندت النيابة لشعبان تهم التحريض على أعمال العنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي.