ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 حزيران/يونيو الحالي بأكثر من التوقعات.



وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 229 ألف طلب بزيادة قدرها 27 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 202 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.



كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 210 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقابل 200 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.



كما أظهر تقرير وزارة العمل ارتفاع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسابيع الأربع الماضية إلى 215 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 8000 طلب، مقابل 207 آلاف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.