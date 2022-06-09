وزيرة التجارة تبحث مع المستثمرين مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة بمقر التنمية الصناعية

تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، يرافقها المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مركز خدمات المستثمرين بالهيئة، للتعرف على الخدمات المقدمة عبر منظومة الشباك الواحد بدءا من تأسيس الشركات ومنح الموافقات والتراخيص.

وقد أجرت الوزيرة زيارة لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمركز خدمات المستثمرين؛ للتعرف على أرض الواقع عن مدى رضاء المستثمرين المتعاملين مع الهيئة حول الخدمات المقدمة، حيث تبادلت الوزيرة الحديث مع عدد من المستثمرين وممثلى الشركات المتقدمين للحصول على خدمات الهيئة والمتمثلة فى منح التراخيص والسجل الصناعى والموافقات المتعلقة بالبيئة والمجمعات الصناعية.

وأكدت جامع، للمستثمرين سعي الوزارة لإتاحة كل خدمات الهيئة من خلال فروع الهيئة المنتشرة فى غالبية المحافظات وكذا من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمنتشرة فى كل محافظات مصر، فضلا عن مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار؛ بهدف تيسير حصول المستثمر الصناعى على خدمات متميزة فى أسرع وقت ممكن.

وأوضحت، فى هذا الإطار، أنه يجري حاليا الانتهاء من وضع منظومة حوافز وتيسيرات جديدة لتعزيز الاستثمار فى القطاع الصناعى.