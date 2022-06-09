 الهند تسجل 7240 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الهند تسجل 7240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 8:40 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 8:40 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 7240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و197 ألفا و522 حالة.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم أيضا تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و723 حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 32 ألفا و498 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و640 ألفا و301 شخص، وذلك بعدما تعافى 3591 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.



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