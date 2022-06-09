بشار الأسد: قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن «روسيا تتعرض لحرب لا يمكن ربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي»، مضيفا أنها «حرب مستمرة ولم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح الخميس، قال الأسد في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، تبث كاملة في الساعة الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي)، إن «قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود».

وأضاف: «روسيا حليف لسوريا، وروسيا تتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي كما يعتقد البعض، هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى، حرب مستمرة، ودور روسيا هنا أساسي كجزء من التوازن الدولي».

وتابع: «نستطيع أن ننظر لروسيا من زاويتين؛ زاوية الحليف الذي إذا انتصر في معركة أو إذا أصبح موقعه السياسي على الساحة العالمية أقوى فهذا مربح لنا، ومن زاوية أخرى قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود ولو كانت استعادة جزئية، وهذا التوازن الذي ننشده ينعكس بالدرجة الأولى على الدول الصغرى وسوريا واحدة منها، هذا بالحد الأدنى السبب من دون الدخول في التفاصيل القانونية الأخرى ولكن أتحدث بشكل استراتيجي الآن».

وأكد أن سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها، قائلًا: «إذا كان هناك غزو فسيكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى، طبعاً في الأماكن التي يوجد فيها الجيش السوري، وهو لا يوجد في كل المناطق في سوريا، وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء».

وأردف: «منذ عامين ونصف العام حصل صدام بين الجيش السوري والتركي، وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية، سيكون الوضع نفسه بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا ذلك ستكون هناك مقاومة شعبية».