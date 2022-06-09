شولتس يرفض تحديد موعد لإتاحة تقديم طلب لاستخراج بطاقة هوية عبر الإنترنت

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده لسرعة إتاحة التقدم بطلب على الإنترنت لاستخراج بطاقة هوية شخصية لكنه رفض تحديد موعد لهذه الخطوة.



وقال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس، في المؤتمر الرقمي "ري:بوبليكا" بالعاصمة الألمانية برلين: "لا أريد أن أقول هذا بصوت عالٍ لأنني أعرف مسار الأشياء في ألمانيا، لكننا سنمضي قدما في ذلك بأكبر سرعة".



وأوضح شولتس أنه يجب أن يكون هناك في النهاية قانون ينص على تحديد موعد لذلك.



وذكر شولتس أنه نفسه تقدم بطلب اليوم للحصول على بطاقة شخصية جديدة وجواز سفر جديد وأكد أنه فعل ذلك "دون اتصال بالإنترنت/أوف لاين/" ثم أردف ضاحكا: "مررت سريعا (على الهيئة المختصة) ولم تكن هناك طريقة أخرى".