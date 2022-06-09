نمو صادرات الصين خلال الشهر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس نمو الصادرات الصينية بقوة خلال مايو الماضي مما سيقدم بعض الدعم للاقتصاد الصبيني ككل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تعافي قدرات النقل بالصين مهدت الطريق أمام تسارعا حادا للصادرات الصينية خلال أيار/مايو الماضي بما يتجاوز التوقعات. ومن المحتمل استمرار نمو الصادرات خلال الشهرين الحالي والمقبل.

وبحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية زادت الصادرات خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 9ر16% سنويا بعد نموها بنسبة 9ر3% خلال نيسان/أبريل الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 8ر5%، وكانت توقعات الأسواق 8%.

في المقابل زادت الواردات بنسبة 1ر4% خلال الشهر الماضي بعد تسجيل صفر نمو خلال نيسان/أبريل الماضي، في حين كانت توقعات بلومبرج 5ر2% وتوقعات السوق 8ر2%.

كانت حركة التجارة الصينية خلال نيسان/أبريل الماضي قد تضررت بشدة من القيود التي تم فرضها في الصين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.