وزير خارجية الجزائر ومسؤولة أممية يبحثان الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع المستشارة الأممية الخاصة المكلفة بقيادة جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، ستيفاني ويليامز تطورات الوضع على الساحة الليبية.



وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم إن الطرفين تناولا :"تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في دولة ليبيا، إلى جانب المساعي المبذولة تحت مظلة الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من تجاوز الحالة الراهنة للانقسام وبلورة التوافقات الضرورية بشأن الشروط السياسية والأمنية والقانونية لإجراء انتخابات نزيهة."



وجدد لعمامرة دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة في هذا المجال، مذكرا بموقفها المبدئي والثابت حول ضرورة مضاعفة الجهود لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار ممثليه مثلما دأب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التأكيد عليه في عديد المناسبات.



وشدد وزير الخارجية الجزائري على ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات التي يهدف البعض من خلالها للبحث عن أدوار إقليمية وهمية على حساب مصلحة الشعب الليبي، والتي لم تأت بأي نتيجة سوى التشويش على وساطة الأمم المتحدة.



وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا في ختام اللقاء، على تعزيز التواصل والتنسيق خاصة وأن المسار الأممي سيشهد في الأيام المقبلة مرحلة حاسمة تتطلب انخراط والتزام جميع الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة العليا فوق كل اعتبارات أخرى.



وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد جدد اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، تأكيده على ضرورة مساعدة الشعب الليبي في سبيل إنجاح مسار انتخابي ديمقراطي يؤدي إلى " انتخاب مسؤولين جدد".