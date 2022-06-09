«روبرت كوخ» يسجل زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا بألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس تسجيل زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 9ر276، فيما كان يبلغ أمس 1ر238.

وكان هذا المعدل يبلغ 4ر221 قبل أسبوع، فيما كان يبلغ قبل شهر 2ر499.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد ربما لا ينقل صورة كاملة عن الوضع الحالي للعدوى بفيروس كورونا في ألمانيا.

ويفترض خبراء منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة لا يتم تسجيلها لدى المعهد، لاسيما لأن ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة (بي سي أر).

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 77 ألفا و636 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 90 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 48 ألفا و502 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 131 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 26 مليونا و660 ألفا و652 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها أو تسجيلها.