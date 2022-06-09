رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع محمد بن زايد التعاون الأمني والتحدي الإيراني

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، حيث دام اللقاء حوالي الساعتين، ثم جلس الزعيمان إلى مائدة غداء بحضور أفراد الوفدين المرافقين لهما.



وبحسب ما نشرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، يقيم الجانبان تواصلاً مستمرًا، وقد التقيا خلال الأشهر الأخيرة في عدة مناسبات، في الإمارات العربية المتحدة وفي مصر.



ولفتت إلى أنه «بمقتضى الأمر، توطدت العلاقات التي تربط الدولتين بل وتم إبرام أول اتفاقية تجارية أولى من نوعها بينهما مؤخرًا».



من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن «بينيت بحث مع رئيس الإمارات التعاون الأمني والتحدي الإيراني وتداعياته».

إلتقى رئيس الوزراء بالرئيس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وجهًا لوجه في قصره الخاص، حيث دام اللقاء حوالي الساعتين، ثم جلس الزعيمان إلى مائدة غداء بحضور أفراد الوفدين المرافقين لهما. pic.twitter.com/RWYDJTI8hs — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 9, 2022





وتوجه نتفالي بينيت، صباح اليوم الخميس، إلى الإمارات في «زيارة خاطفة»؛ تلبيةً لدعوة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد.



وأضافت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أنه تم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل قليل، بحضور حرس شرف من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد.



وذكرت أن «بينيت سيلتقي في وقت لاحق من هذا اليوم، الشيخ محمد بن زايد، وجهًا لوجه في قصره الخاص، وسيعقد الاثنان لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقيهما».



وأوضحت أن الجانبين سيناقشان سلسلة من القضايا الإقليمية، قائلة إن «هذا اللقاء يشكل ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي، ثم في شهر مارس في مصر».