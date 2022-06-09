 مادة مجهولة تطفو في بحر البلطيق بين فنلندا والسويد - بوابة الشروق
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مادة مجهولة تطفو في بحر البلطيق بين فنلندا والسويد

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 4:31 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 4:31 م

أعلن خفر السواحل السويدي اليوم الخميس، أن مادة مجهولة تطفو الآن في بحر البلطيق بين السويد وفنلندا وتغطي مساحة 77 كيلومترا مربعا.

وفي حين أن طبيعة المادة غير واضحة، فإن خفر السواحل استبعد كونها ناتجة عن تسرب نفطي. وقال المسؤولون إنه لا يوجد خطر حاليا من وصول المادة إلى البر.

وتم رصد المادة للمرة الأولى أمس الأربعاء في الجزء الشمالي من بحر البلطيق. وتظهر الصور طبقة طويلة رقيقة طافية على سطح المياه، وممتدة إلى المنطقتين الاقتصاديتين للسويد وفنلندا.

وبدأ المسؤولون تحقيقات أولية في جريمة بيئية محتملة. وبموجب التحقيق، تعتزم السلطات التحقق من السفن التي كانت في المنطقة مؤخرا وما الذي كانت تحمله.


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