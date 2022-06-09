 نشرة علمية: 70% من الإصابات بسارس في البرازيل مرتبطة بكورونا - بوابة الشروق
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نشرة علمية: 70% من الإصابات بسارس في البرازيل مرتبطة بكورونا

ريو دي جانيرو (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 9:54 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 9:54 م
أفادت نشرة لمعهد فيوكروز للعلوم البيولوجية في ريو دي جانيرو بالبرازيل أن حالات كوفيد -19، ضمن الإصابات بمرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في البرازيل، بلغت 69٪ من الحالات الإيجابية للإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أشارت الدراسة إلى أن 22ر92% من العدد الإجمالي للوفيات بفيروسات الجهاز التنفسي، يرجع للإصابة بكوفيد-19.

وبالنسبة للإصابة بسارس بين عموم السكان، أظهرت الدراسة نموا بلغ 5ر39% في متوسط حركة الحالات أسبوعيا وذلك بالمقارنة بين الأسبوعين الأول والأخير من مايو الماضي.

ووفقا للدراسة، ارتفع هذا النمو إلى 7ر88% بين السكان البالغين، ممن بلغوا 18 عاما فأكثر.

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