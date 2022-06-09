نجم السعودية السابق: صلاح أبرز لاعبي البريميرليج والأفضل له البقاء مع ليفربول

يرى حمد المنتشري، نجم اتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق، أن محمد صلاح، نجمو وهداف ليفربول الإنجليزي، هو الأبرز في البريميرليج في الوقت الحالي، مشددًا على أهمية بقاءه مع الريدز.

وقال المنتشري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC أكشن»: «محمد صلاح هو النجم الأبرز في البريميرليج حاليا وهدافه 3 مرات، هو نجم كبير وحقق بطولات كبيرة مع ليفربول.. صلاح مثال رائع ولاعب يحتذى به في الوطن العربي».

وأضاف: «صلاح مطلوب في برشلونة وريال مدريد، ولو كنت مكانه سأبقى في ليفربول بعد صناعة اسم كبير لدى المشجعين».

وتابع: «صلاح لاعب ذكي ويعرف مصلحته جيدا، وهو قادر على اللعب في إسبانيا لثلاث سنوات على الأقل بعد نهاية عقده مع ليفربول».

وتطرق للحديث عن فرق الأداء الذي يقدمه صلاح مع المنتخب وليفربول بقوله: «المشكلة الوحيدة التي تواجه محمد صلاح تكمن في أنه يعاني من فارق المستوى بين فريقه والمنتخب المصري بعكس ساديو ماني مع السنغال».

وأوضح: «بصراحة نجد الأعذار لمحمد صلاح فالنجوم التي يلعب معها في المنتخب أقل جودة مقارنة بزملائه في ليفربول».

وأردف: «أتمنى أن يلعب صلاح في اتحاد جدة بعد انتهاء مسيرته في أوروبا عام 2027».

واتم: «لو انتقل سيجلب معه 20 إلى 30 مليون مشجع للاتحاد، لأنه قيمة ثابتة وشخصية وعقلية رائعة ونجم كبير وقدوة للاعب العربي المحترف».