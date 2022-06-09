ألمانيا: اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في قيامهم بتجارة الماريجوانا عبر البريد

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، تنفيذ أوامر اعتقال صدرت أمس بحق أربعة أشخاص للاشتباه في قيامهم بالإتجار بالماريجوانا عبر الشحن البريدي.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم الأربعة هم رجل وزوجته وابنهما، وصديق لهم، ويُعْتَقَد أنهم كانوا يتلقون طلبات بتوريد الماريجوانا منذ مايو من العام الماضي.

وبحسب الشرطة، كان الرجال الثلاثة (31 و32 و63 عاما) والمرأة (63 عاما) يقومون بإرسال الماريجوانا إلى طالبيها عبر البريد بكميات كانت تتراوح بين 5 و30 جراما.

وكانت العديد من هذه الشحنات لفتت الأنظار في مراكز توزيع البريد. وأمكن من خلال المصادرة البريدية سحب 1292 خطابا تحوي نحو 18 كيلوجراما من الماريجوانا قبل تسليمها.

وخلال عمليات مداهمات أمس، صادرت الشرطة كميات أكبر من المخدرات حيث عثرت الشرطة في سبعة أماكن على 5ر37 كيلوجراما من الماريجوانا و5ر1 كيلوجرام من الحشيش و1100 قرص اكستاسي بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة.

كما تم إغلاق أربعة مرافق لزراعة القنب تدار بشكل احترافي كما حرزت الشرطة أيضا أموالا سائلة بمئات آلاف اليورو ودراجة بخارية.