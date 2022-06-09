جمعية ألمانية: هناك نحو 10 آلاف موظف محلي أفغاني ينتظرون المغادرة لألمانيا

أعلنت جمعية ألمانية معنية برعاية الموظفيين الأفغان المحليين الذين كانوا تابعين للجيش الألماني أنه لا يزال هناك ما يصل إلى 10 آلاف شخص من مثل هؤلاء الموظفين في أفغانستان ينتظرون المغادرة إلى ألمانيا، وذلك بعد نحو 10 أشهر من استيلاء جماعة طالبان على الحكم هناك.

وقال لوتارر هانكل، وهو مسؤول سابق بالجيش ويرأس حاليا المجموعة الإقليمية بمنطقة كولونيا/بون بألمانيا التابعة للجمعية الرعاية في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس، إنه إلى جانب الموظفين المحليين بأفغانستان وأسرهم، هناك أيضا مقاولين من الباطل كانوا يعملون في أفغانستان بتكليف من الجيش الألماني.

وأوضح أن الجمعية استطاعت حتى إنقاذ 324 شخصا ممن هم مدرجين على قائمة الأشخاص المهددين، وأشار إلى أنه تم استنفاد الأموال حاليا لدى الجمعية، لاسيما بسبب التراجع القوي في حجم التبرعات.

وأضاف أنه تم حاليا فقد جهة الاتصال مع كثير من الأشخاص المعرضين للخطر.

وتعتزم الشبكة تسليط الضوء على هذه المشكلة خلال مؤتمر في برلين في أغسطس القادم مع مرور عام على استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان.

ومن المقرر دعوة كل من المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن ورئيس لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني أجنس شتراك-تسيمرمان لهذا المؤتمر.