مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تزيل كاميرات مراقبة من منشآت نووية

صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الخميس، بأن إيران بصدد إزالة 27 كاميرا مراقبة كانت الوكالة الدولية وضعتها في منشآتها للطاقة النووية.

وقال جروسي، في مؤتمر صحفي :"وهذا بالطبع يشكل تحديا خطيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك"، مضيفا أن هذا التطور يعني "شفافية أقل، والمزيد من الشكوك، والمزيد من الغموض" بشأن برنامج إيران النووي.

وذكر أن عدد الكاميرات التي ستظل عاملة بعد هذا الإجراء سيكون أعلى قليلا من 40.

وكان ممثلون عن إيران هددوا خلال الأيام الماضية بأن البلاد سترد على أي قرار يتبناه مجلس محافظي الوكالة يحث إيران على التعاون.

ووصف جروسي الوضع حاليا بأنه "متوتر للغاية".

وتابع جروسي أن المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران وست قوى كبرى في عام 2015، مازالت في طريق مسدود ،وفي الوقت نفسه ،لم تحرز الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تقدم في تسوية المسائل المعلقة بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.

من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بليكن أن واشنطن لاتزال ملتزمة بالعودة إلى التطبيق الكامل للاتفاق المبرم عام 2015.

غير أن بلينكن قال في بيان مكتوب إنه يمكن فقط اختتام المفاوضات إذا تخلت إيران عن المطالب الإضافية التي ليس لها علاقة بالاتفاق .

وقال بلينكن إنه "يتعين على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم المعلومات الموثوقة من الناحية الفنية ردا على اسئلة الوكالة".