الرئيسة التنفيذية لهونج كونج المنتهية ولايتها لام تستبعد فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني قريبا

استبعدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج المنتهية ولايتها كاري لام احتمالية فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني في المستقبل القريب، في ظل اتباع بكين لسياسة عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لام القول في اجتماع المجلس التشريعي اليوم الخميس، في أخر جلسة سؤال وجواب قبل أن تترك منصبها لجون لي في الأول من تموز/يوليو المقبل " إعادة فتح الحدود مع البر الرئيسي تعتبرتحديا كبيرا".

وأضافت" أستطيع أن أقول أن ذلك الأمر ليس ممكنا على المدى القريب بناء على مناقشتنا من أيلول/سبتمبر حتى كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

وكانت السلطات الصينية قد أخبرت المسؤولين في هونج كونج العام الماضي إن عليهم " عدم تسجيل حالات إصابة محلية لفترة" من أجل إعادة فتح الحدود.

ويبدو هذا الامر مستحيل الحدوث قريبا في ظل تسجيل هونج كونج لمئات حالات الاصابة المحلية يوميا بدون تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، مما يظهر تعارضا مع البر الرئيسي الصيني.

وقالت لام إن خبراء الصحة أبلغوها هذا الاسبوع أنهم غير قلقين بشأن ارتفاع حالات الاصابة لأن معظم الحالات متوسطة، كما أن معدل التطعيم في المدينة في تزايد.