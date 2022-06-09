شنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وادارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والأسواق والمحال بحدائق الأهرام؛ لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال؛ للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 140 كجم أسماك (جمبري) غير صالح للاستخدام الآدمي ومجهول المصدر، وتظهر عليه علامات تغير في الخواص الطبيعية؛ مما يمثل خطراً، وذلك بمطعم بشارع الضغط العالي بالبوابة الأولى، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعه.

جاءت الحملات تحت إشراف من المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم بمتابعة من أحمد إمام نائب قطاع هضبة الأهرام .

تأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي؛ للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

من جهة أخرى، نوهت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحي؛ مما يضطرها لقطع خدمة مياه الشرب لمدة 6 ساعات بدءا من غد الجمعه الساعة 12 ليلا وحتى الساعة السادسة صباح بعد غد /السبت/.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( المنيب، القصبجى، أرض البحر، الكونيسة، جسر الكونيسة، ترعة الزمر) بحى جنوب الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالإلتزام بالمدة المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور إنتهاء الأعمال.

كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لسد إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ).