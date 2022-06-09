كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو على موقع الفيسبوك يتضمن تعدى شخص على أخر بقطعة حديدية بحوزته بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

وبفحص الواقعة تبين عدم تحرير ثمة محاضر فى هذا الشأن، وأن طرفى الواقعة هم طرف أول (عامل مجنى عليه) وطرف ثانى بدون عمل، ومقيمين بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وباستدعاء المجنى عليه وسؤاله قرر بأنه تربطه صلة مصاهرة بينه والطرف الثانى وعدم رغبته فى تحرير ثمة محاضر ضده وعدم وجود ثمة إصابات به.

وأضاف بأن الطرف الثانى يُعانى من مرض نفسى، وتم حجزه بمعرفة ذويه بأحد المستشفيات النفسية والعصبية بالمنصورة، وبالاستعلام تبين صحة ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.