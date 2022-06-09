رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري زيارة خاطفة للإمارات تلبية لدعوة محمد بن زايد

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس حكومتها نتفالي بينيت، توجه صباح اليوم الخميس، إلى الإمارات في «زيارة خاطفة»؛ تلبيةً لدعوة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد.

وأشارت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل قليل، بحضور حرس شرف من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد.

وذكرت أن «بينيت سيلتقي في وقت لاحق من هذا اليوم، الشيخ محمد بن زايد، وجهًا لوجه في قصره الخاص، وسيعقد الاثنان لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقيهما».

وأوضحت أن الجانبين سيناقشان سلسلة من القضايا الإقليمية، قائلة إن «هذا اللقاء يشكل ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي، ثم في شهر مارس في مصر».

وقال بينيت في تصريحات قبل مغادرته: «أتجه الآن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سأعبّر أمام عائلتها الملكية عن خالص تعازينا في وفاة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد، الذي ساهم في شق الطريق المؤدي إلى الشراكة الإسرائيلية الإماراتية وهي تلك الشراكة التي نقوم بتعزيزها اليوم».

وتابع: «سألتقي الرئيس الشيخ محمد بن زايد، الذي هو عبارة عن شخصية صاحبة رؤيا، وقائد شجاع. لنضيف اليوم طبقة أخرى إلى العلاقة المميزة التي تحاك بين كلتا الدولتين في سبيل تحقيق النمو والأمن لكلا الشعبين».