 بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 3 ملايين و926 ألف شخص - بوابة الشروق
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بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 3 ملايين و926 ألف شخص

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين
أ ش أ
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 10:41 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 10:41 ص

أعلنت سلطات حرس الحدود البولندي اليوم الخميس، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 3 ملايين و926 ألفا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، أن 23 ألفا و300 لاجئ دخلوا البلاد أمس الأربعاء من أوكرانيا، موضحا أن مليونًا و944 ألف شخص غادروا بولندا وعادوا إلى أوكرانيا مرة أخرى منذ 24 من فبراير الماضي.

يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم تشمل إقامة قانونية وحق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.


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