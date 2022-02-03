صيدلة حلوان تطلق مسابقة طلابية عن تأثير تغير المناخ على الصحة وصناعة الدواء

أطلقت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، مسابقة طلابية عن تأثير التغيرات المناخية على الصحة وصناعة الدواء، تحت إشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، والدكتورة سحر عبدالمحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يتنافس طلاب كليات القطاع الصحي في جميع الجامعات المصرية في تصميم إنفوجراف توضيحي، أو فيديو قصير، أو فيلم وثائقي، أو قصة مصورة للأطفال، تقدم في شكل مبسط تأثير تغير المناخ على الصحة. وسيتم توظيف إبداعات الطلاب في عمل حملة توعية قومية عن تغيرات المناخ والصحة.

أشار الدكتور ممدوح مهدي إلى أهمية إشراك الطلاب في التحديات القومية الهامة التي تواجهنا، وأهمية أن يقوم طلاب الجامعات بدور فاعل لمواجهة لرفع وعي المجتمع بهذه القضايا.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن هذه المسابقة تأتي في إطار مشاركة الكلية بشكل فعال في استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، حيث تهدف المسابقة إلى توفير مواد إعلامية يتم استخدامها قبيل قمة المناخ لرفع الوعي المجتمعي بقضية تغير المناخ فيما يخص الصحة وصناعة الدواء من أجل خلق فهم أكبر للمشكلة وقدرة أفضل علي المواجهة وتخفيف الآثار مع قبول مجتمعي للحلول المطروحة وبمشاركة فعالة من قبل فئة هامة في المجتمع ألا وهي طلاب الجامعات.