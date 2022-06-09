وكيل خطة النواب يستعرض خطوات التحقيق في المخالفات المزعومة بالمتحف المصري

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ مدير المتحف المصري محمد علي فهمي (الرجل الثاني في المتحف) تحدث عن وجود مخالفات مالية وأثرية وفنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنّه تمت مطالبة فهمي بتقديم مذكرة رسمية في هذا الخصوص، وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح أن المذكرة حوت 20 صفحة ومرفق بها صور ومستندات، موضحًا أن من بين الملاحظات التي تضمنتها المذكرة عدم عرض الآثار بشكل جيد ونقلها دون اتخاذ وسائل السلامة اللازمة، بما أدّى إلى تلف بعضها، وغيرها من المخالفات.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بناء على هذه الآثار، موجهة للمجلس الأعلى للآثار، موضحًا أن المناقشة أجريت بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

نوه بانتهاء المناقشة إلى عدد من التوصيات المهمة، منها تشكيل لجنة تضم خمسة أعضاء من أساتذة متخصصين في الآثار، بواقع أربعة أعضاء من الجامعات المصرية المختلفة والخامس من المجلس الأعلى للآثار.

ومهمة هذه اللجنة، وفق "سالم"، هي جردة عهدة مدير المتحف، وذلك بعد صدور قرار نقل ضده، ويصف هو (أي المدير) ما جرى بأنه وقع تعفسيا لإبعاده عن المتحف.

وأفاد بأنه سيتم فحص المخالفات الواردة بالمذكرة التي تم تقديمها والتحقق من مدى صحتها، مشيرًا إلى أنه ستتم الاستعانة بأحد أعضاء الأجهزة الرقابية لفحص المخالفات المالية والإدارية وما يتعلق بالشق القانوني.

ونوه بأن اللجنة طالبت باستمرار محمد علي فهمي في عمله الحالي كمدير للمتحف المصري لحين الانتهاء من فحص الأعمال، ومن ثم تحديد المسؤولية.

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آثار النواب توصي بتشكيل لجنة لفحص ما أثير عن وجود مخالفات بالمتحف المصري



