تبون: الجزائر متمسكة بإجراء الانتخابات في ليبيا

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، تأكيده على ضرورة مساعدة الشعب الليبي في سبيل إنجاح مسار انتخابي ديمقراطي يؤدي إلى " انتخاب مسؤولين جدد".

وقال تبون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الخميس، إنهما بحثا الأزمة الليبية والتطرق إلى "أمهات القضايا المطروحة في الساحة الدولية، بدءا بالقضية الفلسطينية"، لافتا إلى وجود "اتفاق تام" بين البلدين في إطار "النضال من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وأبرز تبون، اتفاق البلدين على ضرورة "مساعدة الشعب الصحراوي في سبيل نيل حقه في تقرير المصير". كما نوه بـ"الرصيد الثري" للعلاقات الثنائية بين الجزائر وفنزويلا، معلنا عن اتفاق البلدين على توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية، وفتح خط جوي بين الجزائر وكاراكاس.

وقال تبون: "الجزائر تتقاسم مع فنزويلا رصيدا ثريا من العلاقات التاريخية طبعها الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعن حقوق الشعوب في الحرية والتنمية، وذلك بعيدا عن الرواسب الموروثة عن عهد الاستبداد والاستغلال والظلم".