الرئيس الصيني يدعو للتمسك بسياسة صفر كوفيد مع تحقيق توازن مع احتياجات الاقتصاد

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينج حكومته إلى التمسك بقوة بسياستها الخاصة بـصفر كوفيد بينما تحقق في الوقت نفسه توازنا مع احتياجات الاقتصاد.

وناشد شي كل المناطق والإدارات بالتحلي بالتصميم في التغلب على الصعوبات الاقتصادية في الوقت الذي تنسق فيه تعامل الصين مع فيروس كورونا، وتسعى للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، حسبما ذكر التليفزيون المركزي الصيني اليوم الخميس، نقلا عن تصريحات أدلى بها شي خلال زياته لإقليم سيشوان.

والتصريحات جديرة بالملاحظة لتأكيدها على ضمان الاستقرار وسط القلق المتزايد إزاء نهج الصين الصارم للقضاء على كوفيد-19الذي خفض النشاط الاقتصادي وتضمن إغلاقا مؤلما لشهرين لشنغهاي، وهى أكبر مدن البلاد وتعد مركزا ماليا،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع على نطاق واسع الا يحقق اقتصاد الصين هدف نموه لهذا العام بنسبة 5ر5في المئة بسبب القيود التي يتم فرضها للتصدي للفيروس.

وتأتي دعوة شي لتهيئة بيئة سياسية واقتصادية مستقرة في منعطف هام بالنسبة للرئيس الذي يسعى لتأمين فترة ثالثة غير مسبوقة في السلطة خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في الخريف.

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