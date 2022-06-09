 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 12:33 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 12:33 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال ثلاثة شبان من القدس بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها
مضيفة أنه تم اعتقال امرأة لم يتم التعرف على هويتها لدى تواجدها في باحات الأقصى، فيما تم اعتقال أسير مُحرر من منزله في البلدة القديمة.

ولفتت إلى أنها اعتقلت من رام الله، الواقعة في وسط الضفة، شابين من قريتي "بيتين" و"المزرعة الشرقية، فيما اعتقلت شابين من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، إضافة إلى اعتقال شاب آخر من مدينة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة، ومواطنين اثنين من قرية "كرمة"، وبلدة "بيت أمر" بمنطقة الخليل جنوبًا.


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