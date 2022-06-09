مصرع طالبة سقطت من الطابق السادس في بولاق

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لقيت طالبة مصرعها، بعدما سقطت من شرفة منزلها بالطابق السادس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط فتاة من علو بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مصرع طالبة، تبلغ من العمر 14 عام، إثر اختلال توازنها وسقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.