مطار باريس يلغي 25% من الرحلات الجوية بسبب الإضراب

أدى إضراب للعاملين في مطار شارل ديجول الفرنسي، لإلغاء ربع الرحلات الجوية وإغلاق مدرجين اليوم الخميس، فيما يعد أحدث تطور يضر بقطاع النقل الأوروبي الذي يعاني للتعامل مع الطلب المرتفع على السفر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدثة القول إنه من المتوقع أن يتسبب إضراب عدد كبير من العاملين بالمطار في حدوث تأخير للركاب الذين لم يتم إلغاء رحلاتهم.

وأضافت أنه على الرغم من أن الإضراب لم يمتد لمطار أورلي، إلا أنه من المحتمل حدوث بعض الاضطرابات هناك.

وقد ألغت شركة إير فرانس 85 رحلة قصيرة ومتوسطة اليوم الخميس بسبب إضراب العاملين في المطار.

وتطالب النقابات الفرنسية التي تنظم الاضراب في الصالة رقم 2 بالمطار بزيادة فورية بواقع 300 يورو.

وقالت النقابات: "على الرغم من عودة حركة الطيران والارباح، لم يتم تعويض عملنا بصورة كافية"، مضيفة "هذه مسألة عدالة اجتماعية".