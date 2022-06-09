انخفاض مبيعات سيارات الركاب في الصين خلال مايو على أساس سنوي

أظهر إحصاء أولي من جمعية الصين لسيارات الركاب أن حجم مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الصين انخفض بنسبة 17% على أساس سنوي في مايو الماضي، وتقلص الانخفاض بواقع 17% عن الشهر الأسبق.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد بيعت أكثر من 35. 1 مليون سيارة ركاب في مايو، بزيادة بـ30% على أساس شهري.

وقالت الجمعية، إن سوق المركبات الصينية تشهد انتعاشا وسط تراجع تأثير كورونا ودخول سياسات التحفيز حيز التطبيق.

وقد قررت الصين خفض ضريبة الشراء إلى النصف على سيارات الركاب التي يقل سعرها عن 300 ألف يوان (حوالي 45022 دولارا أمريكيا)، وتتمتع بإزاحة محرك ضمن لترين، ويتم شراؤها في الفترة ما بين أول يونيو ويوم 31 ديسمبر في العام الجاري.

وعادة ما تمثل الضريبة 10% من سعر المركبات، وتم خفضها إلى 5% الآن.