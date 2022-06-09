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ألمانيا وكندا تتعهدان بمساعدة أوكرانيا ماليا عبر صندوق النقد الدولي

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 11:17 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 11:17 م

تعهدت ألمانيا بتقديم مليار يورو للصندوق الذي خصصه صندوق النقد الدولي لدعم أوكرانيا، في حين
قالت كندا إنها ستقدم 250 مليون دولار كندي أخرى للصندوق، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، عن جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

ونقلت بلومبرج عن رايس قوله في مؤتمر صحفي افتراضي مع الصحفيين قوله إن تقديرات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية الأوكرانية تجاوزت 105 مليارات دولار في نهاية شهر مايو الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن السلطات الأوكرانية أعربت عن اهتمامها ببرنامج جديد.

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