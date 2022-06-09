 وزير النقل يتفقد طريق دسوق كفر الشيخ ورافد الطريق الدولي - بوابة الشروق
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وزير النقل يتفقد طريق دسوق كفر الشيخ ورافد الطريق الدولي

محمد نصار
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 6:31 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 6:31 م

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، المرحلة الأولى من ازدواج طريق "كفر الشيخ- دسوق" بطول 10 كم حيث بلغت نسبة التنفيذ 95.67% ونسبة تنفيذ أعمال الكباري والأنفاق 96.14%، ويشمل الطريق 3 حارات و12 كوبري علوي، و9 أنفاق بالإضافة إلى أعمال الحمايات.

 

وأكد الوزير أن البناء المخالف والمتعدى على الطريق ليس له أي تعويض، مشيرا إلى افتتاح طريق كفر الشيخ دسوق قريبا.

 

كما تفقد الوزير الأعمال الجارية لتوسعة ورصف رافد الطريق الدولي بلطيم كفر الشيخ، وما يتم به من أعمال الصيانة والرصف، إذ الانتهاء من رصف جزء منه وجاري رصف تكملة الطريق.


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