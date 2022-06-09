القضاء الجزائري يحكم بالسجن على رابح ماجر

أدان القضاء الجزائري اليوم الخميس، أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، بالسجن النافذ ستة أشهر وغرامة مالية بنحو 700 دولار.

وادانت محكمة الجنح ماجر، الذي عين سفيرا لمونديال قطر 2022، والمتوج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي عام 1987، هو وشريكه "م.ابراهيم" بتهمة التصريح الكاذب، في حين تم تبرئتهما من باقي الجنح وهي النصب و جنحة التزوير وانتحال الصفة.

وألزمت المحكمة بان يدفع ماجر وشريكه للطرف المدني وهو الوكالة الجزائرية للنشر للاشهار نحو 700 دولار عن كافة الاضرار.

ووجهت اتهامات لماجر وشريكه تتعلق بإستفادته من صفحات إشهارية من الوكالة الجزائرية للنشر و الإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية.التي كان يملكها في وقت سابق بعد اشهر من توقف الجريدة وحل الشركة المسؤولة عن النشر.