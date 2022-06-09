بشار الأسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مقاومة شعبية لهذا الغزو.

وقال الأسد، في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) تبث كاملة مساء اليوم الخميس، "إذا كان هناك غزو فسيكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى، طبعاً في الأماكن التي يوجد فيها الجيش السوري وهو لا يوجد في كل المناطق في سوريا وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء".

وأضاف الأسد ، في المقابلة التي أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) أجزاء منها: "منذ عامين ونصف العام حصل صدام بين الجيشين السوري والتركي وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية، سيكون الوضع نفسه بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك سيكون هناك مقاومة شعبية".

وأكد الأسد أن روسيا تتعرض لحرب لا يمكن ربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بل هي حرب مستمرة ولم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى، مشدداً على أن قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.

وأضاف أن "هذا التوازن الذي ننشده ينعكس بالدرجة الأولى على الدول الصغرى وسوريا واحدة منها".