كرم جبر: على الإعلام رفع الوعي للمواطن العربي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الهوية

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدولة المصرية والإعلام المصري على إطلاق القمر الصناعي "نايل سات 301"، مؤكداً أن مجال الأقمار الصناعية بها منافسة بين عدد كبير من الدول، والقمر الصناعي الجديد يكرس لدور الإعلام المصري الذي لم يتخلى أبدًا عن تواجده ومصر لم تتأخر عن المنافسة لحظة واحدة.

وقال جبر، في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، إن الدولة المصرية وفرت جميع الإمكانيات لإطلاق القمر الصناعي الجديد، مضيفًا أن الإعلاميين سعداء بهذا الخبر.

وأشار جبر إلى أن مفهوم الريادة الإعلامية تغير جذريا والنظام السياسي المصري نجح في إنشاء مظلة لعلاقات عربية جيدة ووقعنا بروتوكولات إعلامية مع خمس أو ست دول عربية، مؤكدًا أن دور الإعلام في الفترة القادمة هو رفع الوعي لدى المواطن العربي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الهوية العربية، لافتا إلى أن الإعلام المصري يلعب هذا الدور، وسيتم تعزيزه خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الرئيس السيسي أعاد الهيبة والاحترام والقوة لرئيس الدولة الذي يعتز بكرامة بلده ولم يأخذ راحة على مدار 8 سنوات حتى يوم الإجازة الرسمية وهي الجمعة، بعد حكم جماعة إرهابية كانت ستقضي على الدولة في غضون عام.

وأثني الكاتب الصحفي كرم جبر على الجيش المصري، والذي وصفه بأنه له سمات واحدة تشبه المجتمع المصري وله هدف ورسالة واحدة وهو الدفاع عن هذا الوطن.