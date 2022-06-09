نائب محافظ الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة المصرية اليابانية

نائباً عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شهد الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة، للعام الدراسي 2021/2022 الذي استضافته جامعة الفيوم مساء اليوم بحضور الأستاذة سماح محمد ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتورة ابتسام حسني مدير المدرسة، وممثلين عن شركة "اميرالد" لتطوير التعليم وإدارة المدارس، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، ومعلمي المدرسة، وحشد من أولياء الأمور.

في بداية كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم، تحيات المحافظ، لإدارة المدرسة وجميع حضور الحفل من أولياء الأمور، معرباً عن شكره لإدارة المدرسة على الدعوة لحضور الحفل.

وأشاد نائب المحافظ بفكرة المدارس المصرية اليابانية ودورها في تنمية الابتكار وملكات الاستكشاف والتقصي لدى التلاميذ، لتخريج جيل متسلح بالمعرفة وأحدث النظم التكنولوجية، مؤكداً على التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والياباني للنهوض بالمنظومة التعليمية وتفعيل هذا المشروع القومي الذي يرعاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أكد حرص المحافظة على التنوع في المدارس لتقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة لأبناءنا الطلاب، وإنشاء مدارس حكومية جديدة تستوعب الكثافات الطلابية، وتوفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

تضمن الحفل مجموعة من العروض والفقرات الفنية والغنائية قدمها تلاميذ المدرسة، ونالت استحسان الجميع، كما قدم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي عرض مسرحي لأنشطة التوكاتسو المتقدم، وعلى هامش الحفل قامت إدارة المدرسة بتقديم الدروع التذكارية لمحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من الشخصيات التعليمية، تقديراً لدورهم في دعم المنظومة التعليمية بالمدرسة.