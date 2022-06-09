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فتح رضا عبدالعال، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، النار على قرار تعيين إيهاب جلال، مدربا لمنتخب مصر، بعد الهزيمة التي تلقاها من إثيوبيا بهدفين دون رد.

تلقى منتخبنا الوطني هزيمة من إثيوبيا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب بينجو، ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر قناته على «يوتيوب»: «ما هو سبب التعاقد مع إيهاب جلال، الذي خسر من الأهلي والزمالك ومع بيراميدز يسير بخطى متذبذبة».

وأضاف: «مع بيراميدز خرج إيهاب جلال مبكرا من الكونفدرالية، ولم يرتدي قميص المنتخب عندما كان لاعبا فعلى أي أساس تعاقدنا معه».

وأكمل رضا عبدالعال: «قدمنا أسوأ مباراة وإثيوبيا كانت تلعب أمامنا وكأنها منتخب البرازيل، "أترسموا علينا" بسبب غياب صلاح وأبو جبل أنقذ مرمانا من فضيحة».

وواصل: «حسام حسن كان سيقدم أداء أفضل من إيهاب جلال الذي لا يمتلك أي فكر فني أو خططي لتطبيقه».

وانتقل رضا عبدالعال للحديث عن تأثير غياب صلاح: «غياب صلاح ظهر بشكل واضح، وافتقدنا تأثيره وكان يمنحنا قوة كبيرة».

وأتم: «لابد أن يرحل جمال علام عن الكرة المصرية، ورحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب أمر واجب تنفيذه، وبقاء عمر جابر وعمر مرموش في صفوف المنتخب كارثة».