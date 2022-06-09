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احتفل فريق ليفربول بتتويج محمد صلاح، لاعب الريدز، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، من رابطة اللاعبين المحترفين متفوقا على كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

ورغم خسارة محمد صلاح للقب الدوري الإنجليزي بعد منافسة قوية مع مانشستر سيت، إلا أنه نجح في التتويج بالجائزة للمرة الثانية بعدما توج بها في أول مواسمه مع ليفربول 2017 - 2018.

وحقق محمد صلاح نجم ليفربول، الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج، كما حقق جائزة أفضل صانع ألعاب في البريميرليج بعد صناعة 13 هدفا.

وكتب حساب ليفربول الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «قدرِ الكدِّ تُكتسب المعالي يا صلاح، الملك المصري يحصد جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين».

وأتغنت الصفحة الرسمية للريدز بإنجاز صلاح: «مو صلاح، مو صلاح، جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية».

وواصلت: «الحذاء الذهبي، الأكثر صناعة للأهداف، لاعب العام عن جدارة واستحقاق يا صلاح».

الحذاء الذهبي ✅

الأكثر صناعة للأهداف ✅



لاعب العام عن جدارة واستحقاق يا @MoSalah 👏 pic.twitter.com/EqdZBM5Ks1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 9, 2022

🎶 مو صلاح، مو صلاح 🎶



جائزة لاعب العام من @PFA للمرة الثانية 🏆😁 pic.twitter.com/pjo9PgZm8M — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 9, 2022