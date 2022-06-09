السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان سبل توطيد العلاقات

بحث وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري الجنوبي بارك بو-غيون، ونظيره السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، والوفد المرافق له، سبل توطيد العلاقات بين البلدين على وجه الخصوص في مجال الثقافة.

وقال وزير الثقافة الكوري، خلال استقباله لنظيره السعودي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن صورة المملكة العربية السعودية تغيرت كثيرا لدى الكوريين، فأصبحت دولة يرغبون في السفر إليها ويتطلعون للتعرف عليها.

ومن جهته، أكد وزير الثقافة السعودي، حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الثقافي، موضحا أن العلاقات السعودية والكورية هي قديمة منذ عقود ودورنا اليوم هو توطيد العلاقة أكثر خصوصا للأجيال القادمة.

وقال إن زيارته تهدف إلى مناقشة أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين والتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات الأفلام والموسيقى والتصميم وفنون الطهي والفنون التقليدية والتراث، بالإضافة إلى ابتعاث الطلبة من السعودية إلى كوريا للاستفادة من خبرات كوريا المتفردة.

يشار إلى أن هذا العام يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الـ60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، حيث يتوقع إقامة فعاليات عديدة بهذه المناسبة التاريخية في كلا البلدين.