230 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي (عام – خاص – خاص فندقي - فني) للعام الدراسي 22/ 23 ، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 21 /22.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ( 230) درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص( 175) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي ( 150 ) درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.