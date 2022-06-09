 ضبط 41 سيارة سرفيس لمخالفة خط السير بالبحيرة - بوابة الشروق
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ضبط 41 سيارة سرفيس لمخالفة خط السير بالبحيرة

غادة الدسونسي
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 6:39 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 6:39 م

أعلنت محافظة البحيرة، عن ضبط 41 سيارة سرفيس لمخالفة خط السير.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور، والوقوف على مدى إلزام سيارات كافة سيارات الأجرة والسرفيس بخطوط السير وضبط المركبات المخالفة وغير المرخصة.

وأوضح آمنه أنه تشكلت لجنة من إدارة المواقف والمرور بدمنهور، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة بالدیوان العام بالمحافظة أسفرت عن ضبط ٢٩ سيارة سرفيس، وضبط ١٢سيارة أجرة لمخالفة خط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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