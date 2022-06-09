 ديفون إنيرجي كورب تعتزم شراء أصول نفطية في حوض ويليستون بأمريكا بقيمة 865 مليون دولار - بوابة الشروق
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ديفون إنيرجي كورب تعتزم شراء أصول نفطية في حوض ويليستون بأمريكا بقيمة 865 مليون دولار

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 9:03 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 9:03 ص

أعلنت شركة ديفون إنيرجي كورب الأمريكية التوصل إلى اتفاق لشراء حصص مؤجرة وأصول ذات صلة من شركة ريم روك أويل آند جاز المملوكة لشركة ووربورج بنكوس في حوض ويليستون بالولايات المتحدة بقيمة 865 مليون دولار.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وقال ريك مونكريف الرئيس التنفيذي لشركة ديفون إنيرجي إن هذه الصفقة تتكامل تماما مع الموقف الحالي للشركة في حوض ويليستون وستتوافق على الفور مع استراتيجيتنا ذات الدوافع المالية.

وأضاف أن وجود أصول ريم روك أويل المجاور مباشرة لأصول ديفون إنيرجي سيؤدي إلى وفر كبير في النفقات التشغيلية ويضيف مخزونا عالي القيمة في قلب أنشطة الشركة ويتيح لها زيادة العائدات النقدية للمساهمين.

وبحسب ديفون إنيرجي فإنه من المتوقع أن تؤثر الصفقة بشكل فوري على كل عناصر نتائجها المالية في أول عام بعد إتمامها بما في ذلك الأرباح والتدفقات النقدية والتدفقات النقدية الحرة وصافي قيمة الأصول.


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