 إيطاليا: محاكمة سالفيني بتهمة التشهير بناشطة ألمانية في مجال إنقاذ مهاجرين - بوابة الشروق
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إيطاليا: محاكمة سالفيني بتهمة التشهير بناشطة ألمانية في مجال إنقاذ مهاجرين

ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة في روما يوم 19 أكتوبر 2019. تصوير: ريمو كاسيلي - رويترز
ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة في روما يوم 19 أكتوبر 2019. تصوير: ريمو كاسيلي - رويترز
ميلانو (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 7:32 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 7:32 م

بدأت اليوم الخميس محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، في قضية سب وقذف الناشطة الألمانية في مجال إنقاذ المهاجرين بالبحر، كارولا راكيته، لكنها تأجلت على الفور حتى وقت لاحق هذا الشهر، حيث سيحدد القاضي ما إذا كان يجب الاستمرار في إجراءات المحاكمة.

ولم يحضر أي من الطرفين المحاكمة التي عقدت في ميلانو، والتي ركزت على وصف سالفيني راكيته بأنها "ثرية ومدللة وشيوعية ألمانية"، ضمن أمور أخرى.

وحضر محاميا الطرفين نيابة عنهما، حيث قدما مرافعاتهما قبل أن يتم الإعلان عن التأجيل حتى 23 يونيو الجاري.

كانت راكيته، في يونيو عام 2019، ربان سفينة سي ووتش3 للإنقاذ والتي تديرها جمعية خيرية ألمانية في البحر المتوسط، وكان على متنها 53 مهاجرا.

ورفضت السلطات الإيطالية السماح للسفينة بالرسو بها، رغم نزول بعض المهاجرين منها.

ووجهت راكيته في نهاية المطاف سفينتها، مع بقاء حوالي 40 مهاجرا على متنها، إلى ميناء لامبيدوزا، وهي جزيرة إيطالية قبالة ساحل شمال أفريقيا، دون تصريح. وخضعت فترة للإقامة الجبرية.

ووصف سالفيني، زعيم حزب الرابطة الشعبوي المناهض للهجرة، راكيته، عبر موقع فيسبوك، بأنها "ألمانية مجرمة" و"ثرية ومدللة وشيوعية ألمانية" ما اعتبرته سبا وقذفا، وأقامت دعوى قضائية ضده.

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