قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مؤتمر تغير المناخ «COP 27»، يضم مجموعة من الفعاليات الهامة على أجندة الأمم المتحدة، لمواجهة تحدٍ عالمي وهو تغير المناخ وأثره على شعوب العالم، اتصالًا بالانبعاثات والتكيف.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية، مساء الخميس، أن مواجهة هذا التحدي لا يتأتى إلا من خلال التمويل؛ للاضطلاع بقدرة على تخفيض الانبعاثات، إضافة إلى انتهاج تكنولوجيا متقدمة، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحاولة وقف التدهور الحالي من خلال إجراءات تتخذ في سبيل التكيف.

وذكر أن «COP 27»، يعد الأكبر حضورًا على مستوى الأجندة الدولية، بعدد يتراوح ما بين 35 ألفًا إلى 40 ألف مشارك من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والنشطاء في المناخ، مؤكدًا أنه يحظى باهتمام بارز.

ولفت إلى أن النسخة 27 من المؤتمر تتعلق بالتنفيذ، متابعًا: «تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على أنفسها والإجراءات الضرورية في مجالات التخفيف والتكيف، والوفاء بالالتزامات المالية لتوفير القدرة للدول النامية لتقوم بمسؤولياتها، رغم أنها لم تشارك بشكل كبير في المشكلة».

وأشار إلى أن «القارة الإفريقية ساهمت بأقل قدر من الانبعاثات في تلك المشكلة العويصة»، قائلًا إن دول القارة السمراء تضطلع في الوقت نفسه، بمسؤوليتها المتنوعة والمختلفة، وتحتاج إلى دعم قوي للعمل على تخفيف انبعاثاتها والتكيف مع الآثار المضرة على شعوبها.

ونوه بأن الآثار السلبية لتغير المناخ تتمثل في ارتفاع الحرارة، والتصحر وندرة المياه، وانتقال البشر والهجرة والصراع على الموارد، مشيرًا إلى أن الدورة المقبلة تتعامل مع أولويات إفريقيا، وتوفر المناخ الملائم في إطار المفاوضات بين الأطراف؛ لتترجم تلك الاحتياجات في إطار مخرجات صادرة عن المؤتمر، بالشكل الذي يراعي أهدافه ومصالح كل الدول المشاركة.