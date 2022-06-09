تقرير: إيران تعتزم إغلاق كاميرتي مراقبة لأنشطتها النووية

قالت إيران إنها ستغلق كاميرتين كانتا موضوعتين لمراقبة أنشطتها النووية، وفقا لتقرير صادر عن "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصدر فيه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدعو طهران إلى التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة. ومن بين 35 دولة في المجلس، صوتت الصين وروسيا فقط ضد القرار، بينما امتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت.

وتصر طهران على أن برامجها النووية سلمية لكن عدة دول غربية تشعر بالقلق من أنها تتحرك نحو تطوير أسلحة نووية. وسعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مر السنين إلى الحفاظ على وجود للمراقبة من شأنه أن يؤكد أو ينفي موقف إيران.

وكانت الكاميرتان اللتان تم إيقاف تشغيلهما تركزان على عملية التخصيب.

ورسميا، تسعى إيران إلى تنفيذ مشاريع تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز التابعة لها. والكاميرات الموجودة هناك نشطة، ولكن البيانات لا تنقل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت إيران قد مُنحت مهلة حتى بداية يونيو لتقديم إجابات عن النشاط النووي السري السابق لكنها تخلفت عن الموعد النهائي. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن إيران لم تقدم أي إجابات يمكن تصديقها.

ويجتمع المفاوضون في فيينا منذ أشهر للتوصل إلى طريقة لإحياء اتفاق عام 2015 الذي تتخلى إيران بموجبه عن أجزاء رئيسية من التطوير النووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية ، لكن واشنطن وطهران لا تزالان في خلاف حول أفضل طريقة لرفع العقوبات.