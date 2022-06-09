الولايات المتحدة و3 دول أوروبية ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن إيران

رحبت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار بشأن التعاون غير الكافي من جانب إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا الضمانات الجادة والمعلقة ذات الصلة بالتزامات طهران بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وذكرت حكومات الدول الأربع في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن "التصويت الذي تم بأغلبية ساحقة من الأصوات في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم يبعث برسالة لا لبس فيها إلى إيران مفادها أنه يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتقديم إيضاحات ذات مصداقية تقنيا بشأن قضايا الضمانات المعلقة ويؤكد دعم المجلس للجهود المستقلة التي تتسم بالمهنية والحيادية التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم نظام الضمانات الدولي، وهو أمر شديد الأهمية لأمننا بالكامل".

وأضاف البيان: "نحث إيران على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية القضايا بشكل كامل دون مزيد من التأخير وفي حال قيام إيران بذلك، وتمكن المدير العام من إعلان أن قضايا الضمانات التي لم يتم حلها لم تعد معلقة، فلن تكون ثمة حاجة لمزيد من البحث واتخاذ إجراءات بشأن هذه القضايا من جانب المجلس".