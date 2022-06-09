إطلاق ندوات التعليم الصحي للأطفال بمساجد شمال سيناء

تشارك مديرية الصحة في ندوات "التعليم الصحي" بالبرنامج الصيفي للأطفال التابع لوزارة الأوقاف بمساجد شمال سيناء.

وأكد الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام، انطلاق ندوات "التعليم الصحي" بالبرنامج الصيفي للأطفال بمساجد المحافظة، تحت شعار "جيل بكرة يكبر بصحة"، بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة.

وأوضح فتحي عثمان، مسؤل التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن الهدف من المبادرة هي تعليم الأطفال وتربيتهم صحيا باستعراض البرنامج الصحي اليومي من أجل صحة أفضل للأجيال القادمة، كذلك تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض وخصوصا أمراض الصيف.