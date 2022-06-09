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هنأ جاري لينكر أسطورة الكرة الإنجليزية، محمد صلاح نجم ليفربول بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين.

وكتب لينكر عبر حسابه الرسمي:"تهانينا لـMoSalah على فوزه بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لهذا العام. يا له من لاعب رائع يسعدني مشاهدته".

فاز محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، من رابطة اللاعبين المحترفين متفوقا على كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي وبقية نجوم البريميرليج.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها صلاح على تلك الجائزة حيث كان قد حققها في أول مواسمه مع ليفربول 2017 - 2018.

وحقق محمد صلاح نجم ليفربول، الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج، كما حقق جائزة أفضل صانع ألعاب في البريميرليج بعد صناعة 13 هدفا.